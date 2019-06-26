غدًا.. افتتاح معرض جائزة "أدم حنين" بمكتبة الإسكندرية



تفتتح مكتبة الإسكندرية، معرض أعمال جائزة "آدم حنين" لفن النحت الدورة الثالثة 2019، والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 27 يونيو حتي 16 يوليو 2019، على أن يتم الافتتاح غدًا الخميس الموافق 27 يونيو 2019 في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.





ويأتي ذلك في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بدعم الفنون التشكيلية في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة للفنانين الشباب لعرض أعمالهم لأكبر عدد من الجمهور ووضعهم على بداية الطريق الفني.



ويُذكر أن حنين ولد عام 1929 في القاهرة، ونال أكثر من منحة دراسية خارج مصر، كما اكتسبت أعماله شهرة واسعة، واقتنتها كبرى المتاحف والمؤسسات.



وساهم "شيخ النحاتين المصريين" في ترميم تمثال أبوالهول خلال تسعينيات القرن الـ20، وأقام متحفًا يحمل اسمه في الحرانية بمحافظة الجيزة.







