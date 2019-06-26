العقارات في ألمانيا تواصل ارتفاعها بقوة خلال الربع الأول

واصلت أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعها بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن أسعار العقارات ارتفعت في المتوسط بنسبة 5% في تلك الفترة مقارنة بنظيرتها في 2018.



وزادت نسبة الارتفاع في أسعار المساكن في أكبر سبع مدن على نحو حاد لتصل إلى 8.6%، وارتفع سعر المسكن الذي يتسع لعائلة واحدة أو عائلتين بنسبة 6.9%.



وهذه المدن السبع هي العاصمة برلين وميونخ وهامبورج وفرانكفورت وكولونيا وشتوتجارت ودوسلدورف.



ولم ترتفع أسعار المساكن بمثل هذه القوة في المناطق الريفية، إذ ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.7% في الأماكن الكثيفة السكان، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.3%.



ووصلت نسبة الارتفاع في الأماكن منخفضة السكان إلى 1.1% للشقق و4.5% للمنازل.



وتشهد أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعا منذ نحو عشرة أعوام بسبب تدني أسعار الفائدة والحالة الاقتصادية الجيدة بالإضافة إلى الهجرة القوية ولاسيما إلى المدن.



وكان البنك المركزي الألماني قد حذر مرارا من ارتفاع أسعار الشقق والمنازل في المدن بنسبة وصلت إلى 30%.