الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

العقارات في ألمانيا تواصل ارتفاعها بقوة خلال الربع الأول

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
واصلت أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعها بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن أسعار العقارات ارتفعت في المتوسط بنسبة 5% في تلك الفترة مقارنة بنظيرتها في 2018.

وزادت نسبة الارتفاع في أسعار المساكن في أكبر سبع مدن على نحو حاد لتصل إلى 8.6%، وارتفع سعر المسكن الذي يتسع لعائلة واحدة أو عائلتين بنسبة 6.9%.

وهذه المدن السبع هي العاصمة برلين وميونخ وهامبورج وفرانكفورت وكولونيا وشتوتجارت ودوسلدورف.

ولم ترتفع أسعار المساكن بمثل هذه القوة في المناطق الريفية، إذ ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.7% في الأماكن الكثيفة السكان، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.3%.

ووصلت نسبة الارتفاع في الأماكن منخفضة السكان إلى 1.1% للشقق و4.5% للمنازل.

وتشهد أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعا منذ نحو عشرة أعوام بسبب تدني أسعار الفائدة والحالة الاقتصادية الجيدة بالإضافة إلى الهجرة القوية ولاسيما إلى المدن.

وكان البنك المركزي الألماني قد حذر مرارا من ارتفاع أسعار الشقق والمنازل في المدن بنسبة وصلت إلى 30%.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"إنجليزى ده يا مرسى".. موجة سخرية من عمرو وردة بعد تسريب محادثة بينه وبين فتاة

منذ حوالي 4 ساعات

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ حوالي 8 ساعات

شبيه ميسى يستغل عشرات النساء جنسيا

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ستوديو

الإمارات تحتفل بيوم مكافحة المخدرات (فيديو)

أمير طعيمة يعلق على حادث العريش الإرهابي (شاهد)

خبير دولي: انتهاك تركيا لحدود اليونان لن يمر مرور الكرام (فيديو)

نيرمين الفقي تقضي إجازتها في الساحل الشمالي (شاهد)

رياضة

لاعب الوسط تروسار ينضم لبرايتون قادما من جنك

مواجهة الجزائر والسنغال تحسم صدارة المجموعة الثالثة في كان 2019

حكم بوتسواني يدير مباراة تونس ومالي

وست بروميتش يدعم أحمد حجازي ومنتخب مصر قبل مباراة الكونغو

منوعات

من شارع المعز إلى كوبري روض الفرج.. صورة للذكرى بـ 10 جنيهات

بكين تدرس مشروع قانون للحد من تلوث النفايات الصلبة بشكل أفضل

الرئيس البوتسواني يزور أنغولا للبحث عن وسائل لخفض عدد الأفيال

العاصمة الإدارية مصدر رزق آمن لـ"عماد" من "الآيس كريم"

إسلام سياسي

غدًا.. الأزهر والأوقاف يقودان حربًا فكرية على التطرف بجميع المحافظات

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

3 يوليو.. لقاء مع الروائي عادل عصمت في "الكتب خان"

"شرف" لصنع الله إبراهيم.. رواية عن حال ضحايا التعذيب في السجون

أدباء: جابر عصفور لديه القدرة على اقتناص الأفكار

صور.. الأعلى للثقافة يستضيف ورشة تدريبية لـ"فاطمة المعدول"

صفحتنا ع الفيس بوك