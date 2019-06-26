الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

تراجع اتحاد جدة عن صفقة فيتشو الأرجنتيني

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نجحت جهود إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في إقناع التشيلي خوسيه سييرا، المدير الفني للفريق، بصرف النظر عن التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، بعد عرضه على الإدارة في الأيام القليلة الماضية.

وكان سييرا قد رشح فيتشو، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، ووضع ملف اللاعب بالكامل أمام إدارة الاتحاد الجديدة، ليكون أول صفقات المحترفين الأجانب للموسم الجديد.

وكانت صحيفة"TERRA" البرازيلية قد كشفت تفاصيل الاتصالات التي جرت بين مسؤولي اتحاد جدة واللاعب، من خلال عدة تقارير صحفية، أشارت إلى أن اللاعب معار حاليا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأن عقده ينتهي في ديسمبر المقبل مع فريقه البرازيلي.

وأصبح اللاعب خارج حسابات الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني الحالي لسانتوس.

واستندت الجماهير الاتحادية أيضا إلى رفض سامباولي للاعب، كدليل إضافي على عدم جدوى الصفقة للنادي الباحث عن العودة للمنافسة بقوة، بعدما أفلت في الأمتار الأخيرة من صراع الهبوط في الموسم الماضي.

واعترض قطاع كبير من جماهير الاتحاد على الصفقة قبل أن تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا يلبي طموحات الاتحاديين، بالنظر إلى تجربته الضعيفة في الإمارات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"إنجليزى ده يا مرسى".. موجة سخرية من عمرو وردة بعد تسريب محادثة بينه وبين فتاة

منذ أقل من ساعتين

جولة داخل حساب بطلة أزمة "عمرو وردة" المكسيكية: "انتقمت منه"

منذ يوم

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

منذ حوالي 4 ساعات

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ستوديو

الإمارات تحتفل بيوم مكافحة المخدرات (فيديو)

أمير طعيمة يعلق على حادث العريش الإرهابي (شاهد)

خبير دولي: انتهاك تركيا لحدود اليونان لن يمر مرور الكرام (فيديو)

نيرمين الفقي تقضي إجازتها في الساحل الشمالي (شاهد)

رياضة

لاعب الوسط تروسار ينضم لبرايتون قادما من جنك

مواجهة الجزائر والسنغال تحسم صدارة المجموعة الثالثة في كان 2019

حكم بوتسواني يدير مباراة تونس ومالي

وست بروميتش يدعم أحمد حجازي ومنتخب مصر قبل مباراة الكونغو

منوعات

من شارع المعز إلى كوبري روض الفرج.. صورة للذكرى بـ 10 جنيهات

بكين تدرس مشروع قانون للحد من تلوث النفايات الصلبة بشكل أفضل

الرئيس البوتسواني يزور أنغولا للبحث عن وسائل لخفض عدد الأفيال

العاصمة الإدارية مصدر رزق آمن لـ"عماد" من "الآيس كريم"

إسلام سياسي

غدًا.. الأزهر والأوقاف يقودان حربًا فكرية على التطرف بجميع المحافظات

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

3 يوليو.. لقاء مع الروائي عادل عصمت في "الكتب خان"

"شرف" لصنع الله إبراهيم.. رواية عن حال ضحايا التعذيب في السجون

أدباء: جابر عصفور لديه القدرة على اقتناص الأفكار

صور.. الأعلى للثقافة يستضيف ورشة تدريبية لـ"فاطمة المعدول"

صفحتنا ع الفيس بوك