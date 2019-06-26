تراجع اتحاد جدة عن صفقة فيتشو الأرجنتيني

نجحت جهود إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في إقناع التشيلي خوسيه سييرا، المدير الفني للفريق، بصرف النظر عن التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، بعد عرضه على الإدارة في الأيام القليلة الماضية.



وكان سييرا قد رشح فيتشو، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، ووضع ملف اللاعب بالكامل أمام إدارة الاتحاد الجديدة، ليكون أول صفقات المحترفين الأجانب للموسم الجديد.



وكانت صحيفة"TERRA" البرازيلية قد كشفت تفاصيل الاتصالات التي جرت بين مسؤولي اتحاد جدة واللاعب، من خلال عدة تقارير صحفية، أشارت إلى أن اللاعب معار حاليا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأن عقده ينتهي في ديسمبر المقبل مع فريقه البرازيلي.



وأصبح اللاعب خارج حسابات الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني الحالي لسانتوس.



واستندت الجماهير الاتحادية أيضا إلى رفض سامباولي للاعب، كدليل إضافي على عدم جدوى الصفقة للنادي الباحث عن العودة للمنافسة بقوة، بعدما أفلت في الأمتار الأخيرة من صراع الهبوط في الموسم الماضي.



واعترض قطاع كبير من جماهير الاتحاد على الصفقة قبل أن تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا يلبي طموحات الاتحاديين، بالنظر إلى تجربته الضعيفة في الإمارات.