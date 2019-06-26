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محافظات

بالصور.. مناورة للتدريب على التعامل مع جسم غريب بميناء دمياط

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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أجرت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، تدريبا عمليا على اكتشاف وجود جسم غريب بمخزن المهمل أحد مخازن هيئة الميناء.

في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على رفع كفاءة الاستعدادات الخاصة بمجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تتعرض لها الميناء ووفقا للمخطط التدريبي الخاص بهيئة الميناء.

حيث بدأ التدريب بورود بلاغ لمركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة يفيد باكتشاف جسم غريب بالمخزن.
وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية ممثلة في إدارة الحماية المدنية وسيارة الكشف والتعامل مع المفرقعات التابعين لشرطة الميناء وسيارة إسعاف الهيئة.

حيث تم عمل كردون حول المنطقة والبدء في إخلاء العاملين، ثم بدأت الحمايه المدنية في إجراءات الكشف ثم التعامل مع الجسم الغريب وتفجيره عن بعد بالإضافة إلى تمشيط المنطقة المحيطة بواسطة خبير المفرقعات بحثا عن أية أجسام أخرى، وتم التأكد من عدم وجود أية مخاطر تهدد المنطقة ثم أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية انتهاء التدريب بنجاح ودون أية خسائر بشرية أو مادية.

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