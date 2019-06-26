التضامن: توفير أماكن آمنة لضحايا العنف الأسرى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أكثر من 1000 سيدة تتردد سنويًا على مراكز المرأة المعنفة، ما بين إقامة أو استشارة أسرية وقانونية، حيث توفر أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف بإيوائهن ورعايتهن، كما تتم استضافة 260 طفلًا مرافقين لأمهاتهم بالمجان، إذا لم يكن لديها دخل أو عمل، مشيرة إلى أن المراكز تتولى تعليمهن على مهنة تناسب هواياتهن وتدريبهن إذا كن يرغبن في ذلك.



وأضافت الوزارة، أن المراكز تقدم الخدمات الطبية والنفسية والمشورة فور وصول المرأة المعنفة إليها، والدعم القانوني إذا لزم الأمر بما في ذلك تحرير محضر لمن اعتدى عليها إذا كانت المرأة ترغب في ذلك، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لها إذا كانت تسعى لذلك، فهي وسيلة لاستدامة وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لغالبية هذه الحالات.

