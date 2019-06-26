ضبط مسجل نصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، في ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية، بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك"، يروج فيها لشركته الوهمية.



كانت معلومات قد وردت للعميد أسامة حتاتة، مدير فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بممارسة شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا، نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية والأجنبية، وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أعلن خلالها طلبه عمالة لإلحاقها بالخارج بجميع المهن، متخذًا من مقر شركته بدائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم وتسليم راغبي السفر عقود عمل وسمات دخول "مزورة" منسوبة لدول عربية وأجنبية وممهورة بأختام "مزورة" وتهربه من المبلغين ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.



وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن الشركة غير مرخص لها بإلحاق العمالة بالخارج، وأن السجل التجاري الصادر لها من الجهات المختصة هو توريدات عامة فقط.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط "5 أكلاشيهات لجهات مختلفة داخل وخارج الدولة، 20 قسيمة دخول بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لدولة عربية وممهورة بأحد الأكلاشيهات المضبوطة بحوزته، و15 كشف حساب بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبنوك مختلفة يشتبه فى تزويرها، و10 شهادات تحركات بأسماء أشخاص مختلفة، و2 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة".



كما تم ضبط مجموعة من العقود بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لشركات وكيانات مختلفة داخليًا وخارجيًا، مبين بها أسماء المستفيدين والعمل بإحدى الدول العربية والمبلغ المدفوع، ومجموعة من الوثائق وشهادات الميلاد وسجلات تجارية بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر، وكشوف بأسماء مختلفة من راغبى السفر ومجموعة من دفاتر إيصالات استلام نقدية بلغت إجماليها 350 ألف جنيه، وبطاقات ضريبية على بياض تم سحبها بجهاز ماسح ضوئى معدة للتزوير والتغليف يوجد مثيلتها محمل على جهاز الكمبيوتر المضبوط وجهاز كمبيوتر بمشتملاته والطابعة الخاصة به ومحمل عليه مجموعة كبيرة من عقود العمل لعدد من الدول العربية والأجنبية منها بأسماء مختلفة، ومنها خالى البيانات وكشوف حساب بأسماء مختلفة منسوبة لعدد من البنوك".



كما تم ضبط شهادات تخرج وشهادات خبرة، صور جوازات سفر بها العديد من التأشيرات لدول عربية وأجنبية، بطاقات رقم قومى، صور شخصية، رخص قيادة، إعلانات خاصة بشركته، ومجموعة من الأوراق الصفراء تستخدم في طباعة سمات الدخول وعقود العمل والتي يمهرها بالأكلاشيهات المضبوطة، و3 هواتف محمولة، وبالفحص تبين أن هاتفين خاصين بالمتهم مُحملين بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وصور شخصية وبطاقات رقم قومى وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة.



وتوصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى اثنين من ضحايا المتهم، واتهماه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء من كلا منهما على مبلغ 25 ألف جنيه مقابل تسفيرهما لدولة عربية وتوفير فرصة عمل لهما، وإعطائهما عقود عمل وسمات دخول تبين أنهما مزوران ومن ذات الأوراق المضبوطة والمحملة من على جهاز الكمبيوتر.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.