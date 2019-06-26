المدعي المدني يطالب متهمي "اقتحام الحدود الشرقية" بالتعويض عن جرائمهم

طالب سامح فؤاد عطا الله، المدعي بالحق المدني، من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بإعلان المتهمين في «اقتحام الحدود الشرقية»، بالدعوى المدنية التي ادعى فيها بـ40 ألف جنيه وواحد.

وواصلت المحكمة نظر القضية اليوم المتهم فيها قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و26 متهما آخرين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، (متوفي) ومحمد بديع ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان و20 متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد"