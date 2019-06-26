الغيطي: مدارس النيل تغزو المدن الجديدة

كشف المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق الجديد، أن مدارس النيل تغزو المدن الجديدة التابعة لهئية المجتمعات العمرانية خلال الفترة الاخيرة اثناء انشاء المدن نظرًا لتلقى مدارس النيل المصرية العديد من طلبات أولياء الأمور، فقد قررت إدارة المدارس فتح باب القبول والتحويلات للطلاب الجدد للعام الدراسى الجديد 20202019.



وأوضح الغيطي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تشمل فروع مدارس النيل بمدن الجيل الأول منها مدينة السادات، ودمياط الجديدة، الشروق الجديدة، أسوان الجديدة، فرع طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، بالقاهرة الجديدة تضم مدرستين، فرع الشيخ زايد.



وأشار الغيطي إلى أن مدارس النيل تعمل على عقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين قبل بداية العام الدراسى عن طريق البريد الالكتروني وذلك لمعرفة مدى استعداد وقدرات الطالب قبل الالتحاق بالمدرسة.