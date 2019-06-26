الكويتيون ضمن أكثر 5 شعوب إصابة بالسمنة والسكري حول العالم

يجري الكويتيون سنويا ما بين 4 إلى 5 آلاف عملية جراحة سمنة.. حيث تعد الكويت ضمن أكثر 5 دول إصابة بالسمنة والسكري حول العالم.



وقال أستاذ الجراحة المساعد في كلية الطب رئيس قسم زراعة الأعضاء بجامعة الكويت الدكتور محمد جمال - خلال مؤتمر صحفي عقدته مستشفى (كليفلاند كلينك أبوظبي) لاستعراض التعاون المشترك بينها وبين عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الكويتية - إنه تم إجراء 6 حالات زراعة كبد في الكويت.



وأضاف أن المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة كبد سنويًا في الكويت يقدر عددهم بنحو 80 مريضًا، مشيرا إلى أنه يوجد على قائمة الانتظار ما يقرب من 20 مريضًا، خاصة وأن تكلفة الزراعة بالخارج تتراوح بين مليون إلى مليوني دولار، فيما تبلغ تكلفة العملية في الكويت 20 ألف دينار.