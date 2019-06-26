"إعلام طنطا" يشارك في قافلة قرية "شوني"

شارك مركز إعلام طنطا، بإدارة إعلام وسط الدلتا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالغربية، برئاسة الدكتور ة صفاء مرعى، وجمعية قلوب أصحاء، برئاسة الدكتور علاء الغمراوى، ومديرية التضامن الاجتماعي، قافلة طبية بقرية شونى مركز طنطا للكشف المبكر عن روماتيزم القلب لدى الأطفال.



وذلك بحضور منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء مهندس شاكر يونس، رئيس مجلس ومدينة طنطا، والدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعي بكفر الشيخ، وفريق العمل الإعلامي شيماء مزروع، والسيد سنيد، بمركز اعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وعن المجلس القومى للمرأة الدكتورة امانى زهانة، ومصطفي الجبالى، رئيس الوحدة المحلية بقرية شونى.



وتضمنت فعاليات المبادرة عقد ندوة توعية، وحاضر فيها الدكتور علاء الغمراوى، والدكتور حسام بندق، لحث المواطنين للكشف على حالات الأطفال ولتوضيح أهمية الكشف المبكر لروماتيزم القلب، وذلك في تواجد عيادة طبية مجانية للكشف على أطفال القرية، اما بالنسبة للجانب الاجتماعي للمبادرة وتم توزيع كراتين وبطاطين وأجهزة كهربائية ولحوم ومبالغ مادية من قبل الجمعيات الأهلية مثل جمعية الأورمان وجمعية الهلال الأحمر والتضامن الاجتماعي.



وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة "التي أطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية محافظ الغربية.

