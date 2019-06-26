مدرب وست هام يونايتد: كنت أريد البقاء في السعودية

تحدث سلافين بيليتش، مدرب نادي وست هام يونايتد، عن فترته في المملكة مع الاتحاد، مؤكدًا أنه كان يريد البقاء لفترة أطول مع العميد حينما كان مدربه؛ لافتًا إلى أن وضع العميد كان أفضل بعد التعاقد مع صفقات قوية في الشتاء الماضي.



وقال بيليتش: "السعودية كانت تحديًا مختلفًا، أردت أن أذهب إلى هناك، أحببت تلك الثقافة، وأردت أن أبقى فيها، إنه مكان جيد للعيش فيه، والناس ودودون للغاية، ومعارضون تمامًا لما يعتقده الناس، وما اعتقدت ".



وكان نادي الاتحاد قد أعلن إقالة بيليتش من منصبه في أواخر شهر فبراير الماضي، وتم تعيين التشيلي خوسيه سييرا بدلًا منه لكن الكرواتي حاليًا قد تولى تدريب وست هام الإنجليزي.