"صحة أسوان": خطة لمواجهة أمراض الصيف

قال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي "إنه تم وضع خطة لمواجهة الأمراض التي تنتشر في فصل الصيف".



وأضاف حنفي - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه تم رفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والأدوية اللازمة للتدخل السريع والتعامل مع الحالات المرضية الواردة بالشكل المطلوب على مدار الـ 24 ساعة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه يجرى تنفيذ الخطة بالتنسيق والتعاون بين كافة الإدارات والأقسام الصحية، لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن الأسواني في مختلف أنحاء المحافظة بالجودة المطلوبة والوقت المناسب.. مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى الحد من حدوث أمراض الصيف التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب أو الحشرات، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والتعامل معها فورًا لمنع حدوث أي تفشيات وبائية.



وأشار إلى أن خطة المكافحة الشاملة ترتكز على خمس محاور رئيسية، أولها المتابعة المستمرة لاستعدادات المستشفيات للتعامل مع أمراض الصيف وخصوصًا مع حالات الإجهاد الحراري، ورفع درجات الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات وخاصة أقسام الحميات، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بالاستقبال وأقسام الطوارئ، وأن المحور الثاني يتضمن إعداد غرفة عمليات للطوارئ الوقائية بالمديرية، من أجل ترصد الأمراض والاكتشاف المبكر لحالات أمراض الصيف، والتعامل الفوري معها.



كما يتضمن المحور الثالث، الإصحاح البيئي، وذلك عن طريق مكافحة أنواع التلوث لمصادر المياه والغذاء، وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات ومراقبة النظافة العامة وعمليات الصرف الصحي ومكافحة الذباب.



وكشف وكيل وزارة الصحة بأن المحور الرابع للخطة يتضمن الترصد الإيجابي والنشط لفحص عينات المياه والصرف الصحي بالمناطق ذات الخطورة للتنبوء بحدوث أي تفشيات مرضية وبائية ذات الخطورة العالية.. فيما يشمل المحور الخامس تنفيذ برنامج متكامل للتثقيف الصحي والإعلامي من خلال تنظيم الندوات واستخدام الملصقات في الأماكن العامة والمستشفيات والوحدات، وكذلك استخدام كافة طرق التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الأهالي والمواطنين على مستوى محافظة أسوان.