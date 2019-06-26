الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

"صحة أسوان": خطة لمواجهة أمراض الصيف

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:23 م
ن الدكتور إيهاب حنفي
ن الدكتور إيهاب حنفي
أ ش أ
طباعة
قال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي "إنه تم وضع خطة لمواجهة الأمراض التي تنتشر في فصل الصيف".

وأضاف حنفي - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه تم رفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والأدوية اللازمة للتدخل السريع والتعامل مع الحالات المرضية الواردة بالشكل المطلوب على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه يجرى تنفيذ الخطة بالتنسيق والتعاون بين كافة الإدارات والأقسام الصحية، لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن الأسواني في مختلف أنحاء المحافظة بالجودة المطلوبة والوقت المناسب.. مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى الحد من حدوث أمراض الصيف التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب أو الحشرات، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والتعامل معها فورًا لمنع حدوث أي تفشيات وبائية.

وأشار إلى أن خطة المكافحة الشاملة ترتكز على خمس محاور رئيسية، أولها المتابعة المستمرة لاستعدادات المستشفيات للتعامل مع أمراض الصيف وخصوصًا مع حالات الإجهاد الحراري، ورفع درجات الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات وخاصة أقسام الحميات، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بالاستقبال وأقسام الطوارئ، وأن المحور الثاني يتضمن إعداد غرفة عمليات للطوارئ الوقائية بالمديرية، من أجل ترصد الأمراض والاكتشاف المبكر لحالات أمراض الصيف، والتعامل الفوري معها.

كما يتضمن المحور الثالث، الإصحاح البيئي، وذلك عن طريق مكافحة أنواع التلوث لمصادر المياه والغذاء، وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات ومراقبة النظافة العامة وعمليات الصرف الصحي ومكافحة الذباب.

وكشف وكيل وزارة الصحة بأن المحور الرابع للخطة يتضمن الترصد الإيجابي والنشط لفحص عينات المياه والصرف الصحي بالمناطق ذات الخطورة للتنبوء بحدوث أي تفشيات مرضية وبائية ذات الخطورة العالية.. فيما يشمل المحور الخامس تنفيذ برنامج متكامل للتثقيف الصحي والإعلامي من خلال تنظيم الندوات واستخدام الملصقات في الأماكن العامة والمستشفيات والوحدات، وكذلك استخدام كافة طرق التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الأهالي والمواطنين على مستوى محافظة أسوان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

منذ يوم

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

ستوديو

رقم قياسي عالمي لـ "الكوكايين" في 2017

كيف تعرف على ميمى جمال؟.. حكايات حسن مصطفى فى ذكرى ميلاده

"الأمم المتحدة": المنزل أكثر الأماكن خطورة على المرأة (فيديو)

استشارى: السوشيال ميديا فى مصر تحدث فجوة بين الآباء والأبناء (فيديو)

رياضة

وفاة والد أحمد حسام "ميدو"

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية 2019 بالترددات

فيدرر في المركز الثاني بتصنيف بطولة ويمبلدون

رسميًا.. ديوكوفيتش في صدارة تصنيف لاعبي "ويمبلدون للتنس"

منوعات

بكين تدرس مشروع قانون للحد من تلوث النفايات الصلبة بشكل أفضل

الرئيس البوتسواني يزور أنغولا للبحث عن وسائل لخفض عدد الأفيال

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

إسلام سياسي

غدًا.. الأزهر والأوقاف يقودان حربًا فكرية على التطرف بجميع المحافظات

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

رائعة شتاينبك "مراعي السماء" في ترجمة جديدة عن الرافدين

مطلع يوليو حفل "تناغم" بجزويت الإسكندرية

منتدى الشعر المصري يناقش كتاب "مسرحيون في الحركة الوطنية"

The World’s Fastest Indian غدًا بمركز الفنون

صفحتنا ع الفيس بوك