المبعوث الأمريكي للسودان يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء " دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان قادما من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السودانية.



وتعد هذه أول زيارة لبوث إلى القاهرة منذ إعادة تعيينه مبعوثا أمريكيا للسودان.



ومن المقرر أن يلتقى بوث خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين المصريين إلى جانب لقاء عدد من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر لبحث آخر تطورات الوضع في السودان على ضوء زيارته للخرطوم.



وكان المبعوث الأمريكي قد التقى خلال الساعات الماضية مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني حيث اقترح المبعوث الأمريكي إجراء انتخابات خلال عام واحد.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت في يونيو الجاري تعيين السفير " دونالد بوث " مبعوثا أمريكيا خاصا إلى السودان حيث أعيد تعيينه في هذا المنصب بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد عينه مبعوثا أمريكيا لدى السودان في عام 2016 لعلاج الأزمة مع دولة جنوب السودان.