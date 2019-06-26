الجيش الليبي يسخر إمكانياته لتنفيذ خطة الإقتحام الكبير بطرابلس

أكّد آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، أن معركة تحرير طرابلس تسير وفق الخطة المرسومة، معلنًا أن القيادة العامة وضعت كل الإمكانيات لتنفذ لحظة الاقتحام الكبير الذي ينتظره أهالي طرابلس.



أضاف في تصريحات خاصة لـ "البيان الاماراتية" الأربعاء، أنّ الجيش الوطني نجح حتى الآن في استنزاف الميليشيات وضرب قدراتها البشرية والتسليحية والمعنوية، مشيرًا إلى استمرار عملية "طوفان الكرامة" في جرف الإرهابيين.



أوضح الحاسي أن الميليشيات تعيش وضعًا صعبًا بعد فرار عدد من أمراء الحرب إلى الخارج وتخلّي آخرين عن السلاح، فضلًا عن تحوّل المعارك للكثيرين منهم إلى وسيلة للمساومات المالية وابتزاز حكومة الوفاق.



تخوض قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك طاحنة جنوب طرابلس، ضد ميلشيات تسيطر على العاصمة تتبع حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج.





