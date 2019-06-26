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عالم

المونيتور تكشف مساع أردوغان لإسقاط قضية اعتداء حرسه على الأكراد في واشنطن

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:04 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، عن مطالب تركية للولايات المتحدة الأمريكية برفض دعوى قضائية أقامها العديد من الأكراد الذيت تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الأمن الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن يوم 16 مايو من عام 2017.

وقال الموقع إن الحكومة التركية تقدمت بطلب لرفض دعوى قضائية بملايين الدولارات ضد الدولة من جانب معظم المتظاهرين المؤيدين للأكراد، وتعد هذه الخطوة جزء من مخطط تركي لدفن القضية، من خلال الضغط على المدعين وأسرهم لإسقاط التهم.

وتابع أن الحكومة تقدمت بوثيقة مكونة من 82 صفحة من قبل شركة "سالتزمان آند إيفينش" القانونية ومقرها أنقرة، وقالت فيها إن أردوغان واجه ظروف تهدد حياته، وقام حراسه الشخصيين باتباع تعليمات الأمن وإبعاد مجموعة من المحتجين تضمنت نساء وأطفال.

وأضاف أن المشاجرة اندلعت بين حراس وأردوغان والمتظاهرين الذين عرفوا فيما بعد بـ "البلطجية" وتم إلقاء القبض عليهم في محيط منزل السفير التركي في واشنطن، حيث قاموا بضرب وركل الرجال والنساء، ما دفع أعضاء الكونجرس للمطالبة بطرد السفير التركي من الولايات المتحدة، ويوم 15 مارس الماضي، قرر قاض فيدرالي باستمرار الدعاوي القضائية من قبل 15 متظاهر والتي تطالب بتعويضات كبيرة عن الإصابات النفسية والبدنية التي لحقت بهم على يد رجال أردوغان، واعتبرها القضاء الأمريكي جريمة كراهية.

وأوضح أن كافة الجهود التركية السابقة منعت قبول القضية من قبل المدعين الفيدراليين، إلا أنها لم تنجح بعد، وقد يثير أردوغان هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى في الخارجية، إن توتر العلاقات التركية الأمريكية سيعيق أي طلبات لأردوغان، وستحاول الولايات المتحدة ممارسة كافة أشكال الضغط على الحكومة التركية من أجل إلغاء صفقة الصواريخ الروسية "إس 400".

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