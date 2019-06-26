أحمد السقا يكشف تفاصيل حياته الفنية لـ"أسرار النجوم" غدًا

يكشف الفنان أحمد السقا العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية خلال حلقة الغد الخميس، من برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، في تمام الثامنة مساءً.



ويتحدث "السقا" عن كواليس مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، كما يتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة، ويكشف عن أسرار لأول مرة في حياته الفنية.



وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائقًا لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين "ضاحي".



يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" الخميس من كل أسبوع، على "نجوم إف.إم" الذي يذاع فى الثامنة مساء، لمدة ساعتين على الهواء، وتقوم خلاله باستضافة عدد من نجوم الفن.