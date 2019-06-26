خبير أمريكى: العقوبات الاقتصادية على إيران لا تكفى لردعها

قال بريت فيليكوفيتش، الخبير السياسي الأمريكي، إن إيران ترى الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة، وأن هذا أمر خطير.



وأشار فيليكوفيتش، لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إلى أن قرار ترامب بفرض العقوبات الأمريكية على إيران لا تكفي لردع إيران على المدى القريب.



وأضاف، أن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 1000 عقوبة منفصلة فرضت على إيران بالفعل، مشيرًا إلى أنه ليس هناك شك في أن الإيرانيين يتعرضون للضغط اقتصاديًا، وأن تصرفاتهم الأخيرة، لهي علامة على أنهم يشعرون بذلك.



وقال إن استهداف علي خامنئي مباشرة بالعقوبات من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وإنتاج ضربات عسكرية إضافية من إيران، موضحًا أن الهجوم الأخير على طائرتنا دون طيار أن المتشددين الإيرانيين يعتقدون حاليًا أننا في حرب معهم، وأنهم كانوا في حرب سرية معنا منذ سنوات.



فيما أكد فيليكوفيتش أن هجومًا إيرانيًا آخر في المدى القريب موجهًا ضد قواتنا، يشعر الإيرانيون بالجرأة لأنهم هربوا من هجومهم على طائرتنا بدون طيار.