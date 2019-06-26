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القبلة

أمين البحوث الإسلامية يبحث احتياجات الطلاب الوافدين من إندونيسيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
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أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد عياد، أن المرحلة الراهنة تستوجب المزيد من الإصرار والتحدي وفتح آفاق أوسع على العالم والتعاون المثمر والبناء وأخذ العلم من علماء ثقات لإغلاق كل الوسائل والطرق أمام دعاة العلم ومن ينشرون المفاهيم الخاطئة بين الناس.

واستعرض عياد- خلال لقائه، اليوم الأربعاء، محمد اجي سوريا نائب سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق- جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، ومنهم طلاب إندونيسيا الذين يشكلون العدد الأكبر من دول العالم ممن يدرسون بالأزهر.

وقال الأمين العام "إن الطلاب الإندونيسيين لهم مكانة في قلوب رجال الأزهر الشريف لاهتمامهم الكبير بتحصيل العلوم العقلية والشرعية، وما لهذه العلوم من أهمية في تنوير الطلاب ودعم قدرتهم العلمية بمفاهيم صحيحة عن الإسلام تقدمه في صورته الحقيقية، حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينقلون منهجه الوسطي بين أقرانهم".

وأبدى الوفد الإندونيسي تقديره البالغ للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب وقياداته، مؤكدين أن الأزهر كان وسيظل منارة مضيئة على مر التاريخ ينهل من علمه طلاب العلم في شتى بقاع الأرض، وأن هذه المؤسسة العظيمة تمثل شريان حياة لجميع العالم لدورها الكبير في نشر السلم المجتمعي بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط.

وقد ضم الوفد الإندونيسي كلًا من: أحمد رجال بورناما، مدير إدارة شئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإندونيسية، وعثمان شهاب المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، وعين الرفيق ممثل وزارة الشئون الدينية الإندونيسية، مامات برهان الدين من وزارة الشئون الدينية، توفيق الرحمن سكرتير المستشار، الدكتور يولي ياسين من وزارة الشئون الدينية.

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