مجلة أمريكية تطالب الكونجرس باتباع سياسة ترامب مع قطر بسبب دعمها الإرهاب

أكد موقع "أمريكيان ثينكر" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محقة في اتباع سياسة صارمة إزاء قطر بسبب دعمها عددًا من التنظيمات الإرهابية، داعية الكونجرس الأمريكي إلى اتباع نفس السياسة الحازمة تجاه الإمارة الخليجية الصغيرة.



وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن خليفة السبيعي، وهو مسئول مصرفي قطري سابق، تم سجنه بسبب تمويله لتنظيم "القاعدة"، لا يزال قادرًا على سحب 120 ألف دولار سنويًا من حساباته في بنك قطر الوطني، وذلك على الرغم من أن إدراج وزارة الخزانة الأمريكية "السبيعي" ضمن قائمة ممولي الإرهاب منذ عام 2008، ومن ثم فإن الرئيس الأمريكي محق في اتباع سياسة أقوى لمكافحة الإرهاب.



وذكر الموقع الأمريكي في تقريره، أن قطر تتظاهر رسميًا بأنها لا تدعم الإرهاب، ومع ذلك، فإن قصة "خليفة السبيعي" تشير إلى أن الإمارة الصغيرة تلعب دورًا حاسمًا في تمويل الإرهاب، إذ تواجه جماعات متطرفة مثل: "طالبان"، وبعض فروع "القاعدة"، والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان، اتهامات متكررة بتلقي تمويلات من قطر.



وأشار تقرير "أمريكيان ثينكر"، إلى أنه منذ هجمات 11 سبتمبر، تبذل الولايات المتحدة جهودًا حثيثة بدعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لوضع حد للدعم المالي للإرهاب، لافتًا إلى أن دول الخليج المجاورة والولايات المتحدة تشكو مرارًا وتكرارًا من عدم إنفاذ قطر لفرض عقوبات الأمم المتحدة، إذ يبقى التزام قطر في هذا الشأن غير واضح، الأمر الذي يجعل موقف الدوحة أكثر حرجًا.



وأوضح التقرير، أن "الخليفي" بوصفه رئيسا سابقا للبنك المركزي القطري، فإنه قدم الدعم لرؤساء "القاعدة" بمن فيهم خالد شيخ محمد، المعروف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، كما تم إدراج "خليفة السبيعي" إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب في عام 2008.



وعلى الرغم من تجميد أصوله، كشف تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه تم السماح لـ"سبيعي" بسحب ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريًا من حسابه في بنك قطر الوطني لتغطية الضروريات الأساسية المفترضة، وحصلت قطر على إذن بحصول "السبيعي" على هذه الأموال على سبيل الإعانة، والتي تملصت فيما بعد من القرار الأممي بتجميد حساباته البنكية.



وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن الأمر الأكثر إزعاجًا من المبالغ الضخمة التي يتم سحبها شهريًا، هو طريقة استخدام هذه الأموال، حيث ساعدت هذه المبالغ "السبيعي"، على تمويل الجماعات الإرهابية على الأقل حتى عام 2013.



وبالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة، تمت إدانة "السبيعي" في البحرين عام 2008 بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، وبعد عدم حضوره محاكمته، أُلقي القبض على السبيعي في نهاية الأمر في قطر، وقضى أخيرًا ستة أشهر في السجون القطرية، وقال التقرير الأمريكي إنه من العجيب في قطر أن تعاقب بالسجن لستة أشهر فقط نظير تمويل كبار زعماء القاعدة.



وذكر موقع "أمريكان ثينكر"، أن "السبيعي" أعاد الاتصال بزعماء القاعدة فور خروجه من السجن مباشرة، كما كان "السبيعي" مرتبطا بشكل بارز بالناشطين في إيران، اعتبارًا من عام 2009 وأرسل أموالًا لكبار قادة "القاعدة" في باكستان حتى عام 2013.



واختتم التقرير الأمريكي قائلًا: "بالإضافة إلى دعمها الإرهاب، تتهم قطر باستضافة زعيم جماعة الإخوان يوسف القرضاوي"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب محقة في أن تكون قاسية مع قطر، كما يتعين على الكونجرس اتباع هذه السياسة مع الدوحة.