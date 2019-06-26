فيدرر في المركز الثاني بتصنيف بطولة ويمبلدون

احتل نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر المركز الثاني في تصنيف بطولة ويمبلدون، الذي أعلن اليوم الأربعاء، بينما تصدرت النجمة الأسترالية آشليه بارتي تصنيف منافسات فئة السيدات بالبطولة، وذلك بعد أن اعتلت صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات مؤخرا.



ولا يعتمد منظمو بطولة ويمبلدون فقط على مراكز اللاعبين في التصنيف العالمي، وقد استفاد فيدرر، المتوج بلقب ويمبلدون ثماني مرات، من قدراته الهائلة على الملاعب العشبية، واحتل المركز الثاني في التصنيف الخاص بالبطولة متفوقا على النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني في العالم.



وتصدر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب ويمبلدون، تصنيف البطولة ليأتي على رأس 32 لاعبا مصنفا في ويمبلدون التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل.



أما بارتي، التي توجت بأول لقب لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى بإحراز لقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، فقد تربعت على قمة تصنيف البطولة لفئة السيدات.



وفي المركز الثاني جاءت اليابانية نعومي أوساكا بينما جاءت الألمانية أنجليك كيربر حاملة اللقب في المركز الخامس والنجمة الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الحادي عشر.