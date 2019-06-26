الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

فيدرر في المركز الثاني بتصنيف بطولة ويمبلدون

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:57 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
احتل نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر المركز الثاني في تصنيف بطولة ويمبلدون، الذي أعلن اليوم الأربعاء، بينما تصدرت النجمة الأسترالية آشليه بارتي تصنيف منافسات فئة السيدات بالبطولة، وذلك بعد أن اعتلت صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات مؤخرا.

ولا يعتمد منظمو بطولة ويمبلدون فقط على مراكز اللاعبين في التصنيف العالمي، وقد استفاد فيدرر، المتوج بلقب ويمبلدون ثماني مرات، من قدراته الهائلة على الملاعب العشبية، واحتل المركز الثاني في التصنيف الخاص بالبطولة متفوقا على النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني في العالم.

وتصدر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب ويمبلدون، تصنيف البطولة ليأتي على رأس 32 لاعبا مصنفا في ويمبلدون التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل.

أما بارتي، التي توجت بأول لقب لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى بإحراز لقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، فقد تربعت على قمة تصنيف البطولة لفئة السيدات.

وفي المركز الثاني جاءت اليابانية نعومي أوساكا بينما جاءت الألمانية أنجليك كيربر حاملة اللقب في المركز الخامس والنجمة الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الحادي عشر.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

منذ يوم

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

ستوديو

رقم قياسي عالمي لـ "الكوكايين" في 2017

كيف تعرف على ميمى جمال؟.. حكايات حسن مصطفى فى ذكرى ميلاده

"الأمم المتحدة": المنزل أكثر الأماكن خطورة على المرأة (فيديو)

استشارى: السوشيال ميديا فى مصر تحدث فجوة بين الآباء والأبناء (فيديو)

رياضة

وفاة والد أحمد حسام "ميدو"

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الإفريقية 2019 بالترددات

فيدرر في المركز الثاني بتصنيف بطولة ويمبلدون

رسميًا.. ديوكوفيتش في صدارة تصنيف لاعبي "ويمبلدون للتنس"

منوعات

بكين تدرس مشروع قانون للحد من تلوث النفايات الصلبة بشكل أفضل

الرئيس البوتسواني يزور أنغولا للبحث عن وسائل لخفض عدد الأفيال

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

إسلام سياسي

غدًا.. الأزهر والأوقاف يقودان حربًا فكرية على التطرف بجميع المحافظات

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

رائعة شتاينبك "مراعي السماء" في ترجمة جديدة عن الرافدين

مطلع يوليو حفل "تناغم" بجزويت الإسكندرية

منتدى الشعر المصري يناقش كتاب "مسرحيون في الحركة الوطنية"

The World’s Fastest Indian غدًا بمركز الفنون

صفحتنا ع الفيس بوك