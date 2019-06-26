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عالم

سويسرا تمنع "بيلاتوس للطائرات" من العمل في السعودية والإمارات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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منعت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الأربعاء، "بيلاتوس لصناعة الطائرات" من العمل بالسعودية والإمارات، قائلة إن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة أجنبية تخوض الآن حربا في اليمن.

قالت الوزارة إنها جمعت "أدلة كافية" على أن بيلاتوس لم تكشف عن أنشطتها في دعم جيوش أجنبية حسبما ينص عليه القانون السويسري، مضيفة أنها أبلغت النائب العام عن أوجه القصور لإجراء مزيد من التحقيقات التي بدأت قبل شهور.

وفقا للتقرير السنوي للشركة وقعت بيلاتوس في 2017 عقدا مع السعودية لدعم أسطول طائرات بي.سي-21 التي يشغلها السلاح الجوي السعودي، وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان "بعد التحقيق في الأمر بعناية، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية.ومن ثم طالبت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية بوقف استمرار هذه الخدمات.

ذكرت الإدارة أن بيلاتوس أمامها 90 يوما للخروج من السعودية والإمارات مضيفة أن الشركة يمكنها الاستمرار في التوريد للقوات المسلحة في قطر والأردن.
فيما قالت الشركة إنها ستراجع قرار الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية وتتقدم برد في الوقت المناسب".

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