"مركز الاقتصاد".. لماذا اختيرت "أوساكا" لاستضافة قمة العشرين؟

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.



وأكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" حقائق عن مدينة "أوساكا" التي ستعقد بها قمة العشرين.



بدأت المدينة في الحياة قبل 300 عام من الميلاد، كما يرى العلماء وكانت تسمى وقتها نانيوا، ولكنها لم تنضم لتصبح جزءًا من دولة اليابان إلا في القرن السادس عشر، عندما اعتمدها القائد تويوتومي هيده-يوشي عاصمة لليابان، وفي القرن الثامن عشر ازدهرت المدينة كعاصمة تجارية، كما ازدهرت ثقافيا وفنيا، ولكنها تدمرت تماما في الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤها مرة أخرى، كما زاعت شهرتها عالميا عام 2002م عندما احتضنت المدينة فعاليات كأس العالم لكرة القدم.



تشتهر أوساكا بالممرات المائية التي تجري وسطها وتحفها البيوت من الجانبين مما منحها لقب بندقة اليابان.



"لماذا أُطلق عليها بندقة اليابان؟"

موقعها الجغرافي جعلها متميزة، فالجهة الغربيّة للمدينة مطلّة على خليج أوساكا، أما بالنسبة للجهات الأخرى فهي محاطة بمجموعة من المدن، والبلدات الصغيرة التي تعتبر تابعةً لمُحافظة أوساكا ما عدا مَدينة أماغاساكي، التي تُصنّف على أنّها من المُدن التابعة لمحافظة هيوغو في الشمال الغربي.



"مركز الاقتصاد"

يُعتبر مطار كانساي الدولي والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1994م واحدًا من أهمّ النقاط الحيويّة الموجودة في شبكة الخطوط الجوية اليابانية، ويشار إلى أن هذا المطار قد بُني على إحدى الجزر الاصطناعية في وسط شواطئ الخليج، وتعتبر مدينة أوساكا مدينة صناعية ومركزًا ماليًا وتجاريًا مهمًا، حيث تتركّز فيها الصناعات المتنوعة، ولعل أهمها تحويل الحديد والصلب، بالإضافة إلى الصناعات النسيجيّة، وبناء السفن، وصناعة السيارات، وكذلك التجهيزات الكهربائية، بالإضافة إلى معدات البناء.





