رسميًا.. ديوكوفيتش في صدارة تصنيف لاعبي "ويمبلدون للتنس"

تصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة تصنيف لاعبي التنس في بطولة "ويمبلدون" والتي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، فيما احتل السويسري روجر فيدرر، بطل ويمبلدون للتنس 8 مرات، المركز الثاني في تصنيف البطولة بعد الإعلان عنه اليوم الأربعاء دافعا غريمه التقليدي الإسباني رافائيل نادال نحو المركز الثالث، رغم أن اللاعب السويسري يتراجع خلفه في التصنيف العالمي، بينما باتت أشلي بارتي في صدارة تصنيف السيدات.



وبات الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، وصيف ديوكوفيتش في الموسم الماضي، المصنف الرابع، رغم تراجعه إلى المركز الثامن في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، مع لجوء القائمين على بطولة ويمبلدون من جديد لنظام خاص في احتساب التصنيف.



وبذلك سيصبح نادال بطل ويمبلدون مرتين المصنف الثالث، وهو ما يعني أنه قد يكون لزاما عليه الفوز على فيدرر وديوكوفيتش، لينتزع أول ألقابه في ملاعب نادي عموم إنجلترا منذ 2010.



وكان اللاعب الإسباني قد انتقد النظام الجديد لتصنيف بطولة ويمبلدون، هذا الأسبوع، قائلا: "إنه ليس بالأمر الجيد" أن تكون البطولة المقامة على الملاعب العشبية هي الوحيدة ضمن البطولات الأربع الكبرى، التي لا تلتزم حرفيا بتصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين.



ويعتمد تصنيف ويمبلدون، الذي يشمل أفضل 32 لاعبا في التصنيف العالمي، على نتائج اللاعبين على الملاعب العشبية في آخر عامين.