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مصر

القومي لحقوق الإنسان: مصر حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
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قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (مواءمة القوانين والسياسيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة)، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف فايق: "أن الحكومة المصرية اتبعت منذ عام 2015 2016 برنامجًا وطنيًا يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، مع تحييد أثره على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي"، موضحًا أن البرنامج شمل عدة إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية.

وأوضح أن مصر باتت تمتلك زمام المبادرة في مكافحة الإرهاب ومواجهة الجرائم الجنائية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن التقارير الوطنية والدولية ترصد العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي ومن مظاهرها تصاعد النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5%، فضلًا عن تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من سالب إلى موجب وتنامي الودائع المصرية في البنوك.

وأشار إلى أن حجم الإنجازات التي حققها المشروع الوطني المصري للتنمية أفصح عن قدرات ملهمة متى توافرت الإرادة والإصرار، وخاصة أن هذا المشروع انطلق من نقطة كانت الأوضاع فيها متدهورة، فضلًا عن التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الخطيرة التي تتعلق بأمن الدولة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها ومواردها.

وقال فايق: "إن هذه هي الصورة التي رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ما حققته مصر من التزامها في برنامج التنمية المستدامة 2030"، معربًا عن أمله في أن يستمر بنفس الوتيرة إلى أن يحقق أهدافه.. مؤكدًا أنه لا يمكن حصر التنمية في مكونها الاقتصادي فحسب، بل أيضًا في مرتكزات أهمها السلام والبيئة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أبرز هذه التحديات هي الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والحروب التجارية، والتغيرات المناخية والاحتلال الأجنبي.

وأضاف: "أن الإرهاب والنزاعات المسلحة طالت معظم البلدان العربية والعديد من الدول الأفريقية وأثر بدرجات مختلفة على التنمية، وخصوصا في ظل التدخلات الأجنبية".

وتطرق فايق - خلال كلمته - إلى تقارير الأمم المتحدة بخصوص تصاعد التوترات في التجارة العالمية مثل: قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والإجراءات الأمريكية حيال الصين والمكسيك وكوبا، مؤكدًا أن الحرب التجارية تعد أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد أن التقرير السنوي للأمم المتحدة عن تطور الاقتصاد الكلي للعالم خلص إلى أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة انخفض بمتوسط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية عام 2016، موضحًا أن التغيرات المناخية تسببت في أحداث كارثية أدت لخسائر تقدر بقيمة 225 مليار دولار في جميع أنحاء العالم لعام 2018، كما أثرت فيضانات شرق أفريقيا على ملايين الأشخاص.

وحول القضية الفلسطينية، قائلًا: "إنه في الوقت الذي تعهدت فيه خطة التنمية المستدامة بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، بادرت الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى تل أبيب في إجراء ينتهك كل قرارات مجلس الأمن، وشرعت في القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستصدار قرارات وتشريعات عنصرية، فضلًا عن توسع الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن العالم في حاجة شديدة لبرنامج سلام شمال؛ لمواجهة كل أشكال العنف، فشلًا عن احتياجه لأسلوب للتعايش السلمي يقوم على عدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد أن أكبر الكوارث التي شهدها الوطن العربي هي التدخلات الخارجية في العراق وليبيا وسوريا واليمن، داعيا لوضع ضوابط شديدة على التدخلات الإنسانية؛ لعدم استغلالها لأغراض سياسية.

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