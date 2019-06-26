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محافظات

استلام 189 ألفا و891 طن قمح بصوامع وشون بني سويف

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، أن محافظ الإقليم أكد على استمرار توريد القمح بالصوامع والشون بعدما بلغت إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها 189 ألفا و891 طنا، بنسبة 99.95% تقريبا من إجمالي المستهدف هذا الموسم المقدر بـ190 ألف طن.

وأضافت في بيان لها أن ذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم، بزيادة قدرها 5 آلاف و891 طنا، عن ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن، وذلك "بحسب التقرير اليومي الذي تعده اللجنة المشرفة على توريد القمح".

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومي للجنة، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 20182019، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب بعدما أسهمت هذه الخطة في تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكاني للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

وأشار البيان إلى أن قرار وزارة التموين باقتصار أعمال توريد واستلام بالقمح بدائرة المحافظة على 3 مواقع فقط وهي صوامع سدس بمركز ببا، كوم أبو ارضي بالواسطى، شونة سمسطا والتي يجرى العمل بها لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة "مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

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