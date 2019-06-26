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رياضة

يوسف: انطلاقة جديدة في معسكر الأهلي بإسبانيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي - متصدر الدوري المصري الممتاز- إن الجهاز الفني للفريق يسعى "لانطلاقة جديدة" من خلال معسكر الإعداد الذي سيدخله مطلع يوليو المقبل في إسبانيا.

تنتظر الأهلي عدة مباريات محلية، فيما يسعى الجهاز الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين لاستكمال مباريات الدوري المحلي. ويتبقى للأهلي مباراتان مع المقاولون والزمالك يسعى للفوز بهما للتتويج بلقب الدوري للمرة 41 في مسيرته.

تقام المباراتان قبل نهاية يوليو المقبل في أعقاب انتهاء مباريات كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر.

أضاف المدرب المساعد للأهلي: إن الجهاز الفني بقيادة المدرب مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي يهدف إلى إعادة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة سواء على الجانب البدني أو الفني أو النفسي.

تابع يوسف في تصريحات نقلها موقع الأهلي اليوم الأربعاء "الجهاز الفني يعمل على خلق دوافع وتحديات جديدة بعد فترة شاقة وعمل متواصل في ظل تلاحم المباريات التي خاضها على وجه التحديد".

تابع: "يعول الجهاز الفني بشكل كبير على فترة الإعداد لتكون بداية ونقطة انطلاق جديدة سواء على المستوى الفني والبدني خاصة وأن الأهلي أمامه مهام وتحديات كثيرة في الفترة القادمة".

يتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة وتتبقى له ثلاث مباريات مع الجونة والاسماعيلي والأهلي.

يستعد الفريق لاستكمال مسابقة كأس مصر وخوض كأس السوبر المحلية للموسم الماضي مع الزمالك والتي ستقام في سبتمبر المقبل.

أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية حارسه الثالث علي لطفي للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد شكواه من الآم بسيطة في اليد خلال مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالقاهرة، لافتا إلى أن شريف إكرامي الحارس الثاني بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده له خبير ألماني أجرى له جراحة في الركبة.

يؤدي إكرامي بعض التدريبات وفقا للبرنامج الخاص به تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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