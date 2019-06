غدًا.. إسعاد يونس ضيفة برنامج "ON Set"

تحل الفنانة إسعاد يونس ضيفة على حلقة غدً الخميس من برنامج "ON Set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، العاشرة والنصف مساءً.



يأتي ذلك عقب تكريمها في الإسكندرية، ضمن حفل تخرج الأكاديمية البحرية الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام " كلية الادارة والتكنولوجيا " بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والإعلامي عمرو الليثي، ود. مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والسباح العالمي عمرو السوهاجي المتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، ومحمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.



برنامج ""ON Set تقدمه شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في العاشرة والنصف مساءً.