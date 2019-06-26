ميونخ بصدد طلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن مجلس مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المدينة والاتحاد الألماني لكرة القدم، بصدد التقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 2022 وكذلك في 2021، وذلك بعد التغييرات في آلية اختيار المدينة المستضيفة للنهائي الأوروبي.



ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن المدن المستضيفة للنهائي الأوروبي في كل من أعوام 2021 و2022 و2023، في سبتمبر المقبل.



وتتنافس مدينة سان بطرسبرج الروسية، فقط، مع ميونخ على استضافة نهائي البطولة في 2021 ، وهو ما دفع ميونخ لوضع خطة طلب استضافة نهائي 2022 أيضًا لزيادة فرص عودة النهائي الأوروبي إلى ألمانيا.



وذكر مجلس مدينة ميونخ أن التوسع في ملف طلب الاستضافة ليشمل نهائي 2022 إلى جانب نهائي 2021، لن يغير التكاليف المقدرة بمبلغ 6ر8 مليون يورو (8ر9 مليون دولار).



وسبق لميونخ أن استضافت نهائي دوري الأبطال في 1993 و1997 وكذلك في 2012 ، وقد شهدت نسخة 2012 خسارة بايرن ميونخ أمام تشيلسي الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية.



وكانت مدينة إسطنبول التركية قد فازت بحق استضافة نهائي دوري الأبطال في 2020.