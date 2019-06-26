التحري عن "نشال الهواتف" في فيصل

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط مجهول في تكوين عصابة لسرقة هواتف المواطنين بمنطقة فيصل، للوقوف على ظروف وملابسات الوقائع التي نفذها.



كان قد تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من شاب اتهم فيه شخص مجهول بسرقة الهاتف المحمول الخاص به، وذكر في بلاغه أنه أثناء سيره بشارع فيصل، فوجئ بمجهول يقود دراجة بخارية يخطف هاتفه المحمول وفر هاربًا.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، ويجري رجال المباحث التحريات للقبض على المتهم، من خلال فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة هواتف.