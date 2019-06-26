ديفيد سيلفا يعلن رحيله عن مانشستر سيتى بنهاية الموسم المقبل

قال ديفيد سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المقبل.



واعتلى الإسباني ديفيد سيلفا، 33 عاما، منصة التتويج بالدوري أربع مرات إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وقد شارك في 395 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من بلنسية الإسباني في عام 2010 .



وفي الموسم الماضي، سجل سيلفا عشرة أهداف خلال 50 مباراة، وأدى دورًا في تتويج الفريق الذي يدربه المدير الفني بيب جوارديولا، بالثلاثية المحلية.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية تصريحات سيلفا في مؤتمر صحفي عقد بجزيرة جران كاناريا الإسبانية، أمس الثلاثاء، حيث صرح قائلا "عشرة أعوام كافية بالنسبة لي (مع مانشسر سيتي)، هو الوقت المثالي للرحيل."



وأضاف سيلفا: "لم أتخيل على الإطلاق أن ألعب لفريق آخر ضد مانشستر سيتي، لذلك فالأعوام العشرة كافية".



وقبل اعتزاله اللعب الدولي في 2018، توج سيلفا ضمن صفوف المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم إلى جانب لقبين في كأس الأمم الأوروبية.