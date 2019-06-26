لائحة الكاف: لن يتم استبدال أو ضم لاعب بديل لعمرو وردة

استبعد مجلس إدارة اتحاد الكرة اللاعب عمرو وردة من منتخب مصر عقب أزمته الأخيرة بشأن انتشار محادثة وفيديو مع فتاة مكسيكية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"



وفى تلك الحالة، تنص لائحة الكاف أنه فى حال استبعاد لاعب من المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأفريقية لن يتم استبدال أو ضم لاعب بديل له، إلا في حالة واحدة وهى قبل انطلاق البطولة بأربعة أيام.



ويواجه منتخب مصر مساء اليوم الكونغو، بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لأمم أفريقيا.



وكانت فتاة مكسيكية نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضح لعمرو وردة، بجانب نشر محادثات (واتس آب) بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بينهما.

