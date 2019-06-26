لأهالى المنوفية.. 3 طرق طبيعية لمواجهة الفئران فى المحافظة



استغاثات كثيرة من أهالي المنوفية انتشرت مساء أمس، نظرًا لانتشار الفئران في منازلهم وأراضيهم الزراعية، ما يهدد بالتأثير على مصدر رزقهم، إضافة إلى الخوف من انتشار المرض، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الفئران أهالي المنوفية، ففي كل صيف تحدث هذه الأزمة دون معرفة سبب واحد لانتشارها سوى "حر الصيف".



وتُقدم "الدستور" طرق طبيعية للتخلص من الفئران دون أي مواد كيماوية قد تؤثر على صحتهم.



"زيت النعناع"

رائحة زيت النعناع النفاذة تجعل الفئران تبتعد عن المكان، يمكن استخدامه عبر وضع كرات من القطن في زيت النعناع، ووضعها في الخزانات ومداخل المنزل، والأماكن المحتمل تواجد الفئران فيها، وإذا كان منزلك بحديقة يمكنك زراعة النعناع فيها.



"التوابل والشيح"

التوابل والشيح يمكن رشها مباشرة على المكان الموجودة فيه فئران، فبمجرد استخدامك للتوابل والشيخ ستجد الفئران تبتعد بشكل تلقائي، يمكنك فعل ذلك عبر وضع قماشة رقيقة منغمسة في توابل أو شيخ على النوافذ.



"البصل"

يعتبر البصل من أكثر الخضروات التي تطرد الفئران، فيمكنكِ وضع قطع منه في أماكن تواجدها.





