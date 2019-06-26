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رياضة

ايبار يضم نجم ريال مدريد الصاعد الفارو تيخيرو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:44 م
الفارو تيخيرو
الفارو تيخيرو
وكالات
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أعلن نادي إيبار الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده لمدة خمسة مواسم مع الظهير الفارو تيخيرو لاعب نادي ريال مدريد والذي كان يلعب في الموسم الماضي بين صفوف نادي الباسيتي على سبيل الإعارة.

وبعد أن ترعرع بين صفوف نادي ريال مدريد وصعد إلى الفريق الأول، انتقل تيخيرو22/ عاما/ في الصيف الماضي إلى الباسيتي ليشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني "الليجا".

وكان المدافع الصاعد عنصرا أساسيا ضمن صفوف الباسيتي خلال الموسم الماضي، حيث خاض 41 مباراة رسمية، والآن أصبح يمتلك فرصة اللعب في دوري الأضواء مع ايبار الذي تعاقد معه حتى عام 2024.

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