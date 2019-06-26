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رياضة

مدرب الجزائر: فريقنا ليس "منتخب محرز"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:42 م
جمال بلماضي المدير
جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب
وكالات
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قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المباراة المقررة أمام المنتخب السنغالي غدا الخميس، ستكون بمثابة نهائي مبكر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر.

وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره في البطولة الإفريقية بالفوز على نظيره الكيني 2-0 مساء الأحد، ويتأهب للقاء السنغال غدا في ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الجميع بانتظار مباراة الغد لكونها ستجمع بين مجموعة من النجوم المميزين للغاية.

وأضاف: "استعد منتخبنا بقوة لهذه المباراة التي لها مذاق خاص ونأمل في التقدم لمراحل أفضل بالبطولة والمنافسة على اللقب".

ورفض بلماضي الحديث عن ترشيح منتخبات للتأهل للنهائي، مؤكدا أن البطولة تضم 24 منتخبا ولا يمكنه توقع المتأهلين من الآن، وتابع: "علينا أن ننتظر ما الذي سيحدث في الجولات المقبلة أولا".

وعن إطلاق مصطلح "منتخب محرز"، نسبة إلى نجم المنتخب رياض محرز، قال بلماضي "منتخب الجزائر ليس منتخب محرز فقط، هذه الأمور تأتي من الصحفيين والمشجعين وليس من المدربين".

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