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محافظات

توقيع 57 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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وقع، محافظ المنيا، 57 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، منها 32 عقد لأراضي مباني، و25 عقدا لأراضي زراعية، بإجمالي مساحه 416 فدانا للزراعة، و8983 متر مربع للمباني، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية.

وقال المحافظ إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الآن بلغ 420 عقدا بإجمالي مساحات تصل إلى 11180 فدانا، و18311 متر مربع مباني، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%.

ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

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