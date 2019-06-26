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رياضة

مدينة ميونخ تعتزم التقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
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أعلن مجلس مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الأربعاء أن المدينة والاتحاد الألماني لكرة القدم، بصدد التقدم بطلب استضافة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وكذلك في 2021، بعد التغييرات في آلية اختيار المدينة المستضيفة للنهائي الأوروبي.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن المدن المستضيفة للنهائي الأوروبي في كل من أعوام 2021، و2022، و2023، في سبتمبر المقبل.
وتتنافس مدينة سان بطرسبرج الروسية، فقط، مع ميونخ على استضافة نهائي البطولة في 2021، وهو ما دفع ميونخ لوضع خطة طلب استضافة نهائي 2022 أيضًا لزيادة فرص عودة النهائي الأوروبي إلى ألمانيا.
وذكر مجلس مدينة ميونخ أن التوسع في ملف طلب الاستضافة ليشمل نهائي 2022 إلى جانب نهائي 2021، لن يغير التكاليف المقدرة بمبلغ 8.6 مليون يورو (9.8 مليون دولار).
وسبق لميونخ أن استضافت نهائي دوري الأبطال في 1993، و1997، وكذلك في 2012، وقد شهدت نسخة 2012 خسارة بايرن ميونخ أمام تشيلسي بضربات الجزاء الترجيحية.

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