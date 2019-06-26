حبس تاجر حشيش فى الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر، الأربعاء، بحبس تاجر مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في ترويج مخدر الحشيش، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة.



كان قد نجح رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، في ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 1.400 كيلوجرام حشيش، مبلغ مالي 1000 جنيه، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.