بين صعوبة الكيمياء وسهولة الجغرافيا.. تباين آراء طلاب الثانوية

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا والتي تأرجحت فيها آراء الطلاب بين الصعوبة والسهولة.



فتباينت آراء الطلاب حول أسئلة امتحان الكيمياء بين كونها جميعها في مستوى الطالب المتوسط وبين أن الامتحان به عدد من الأسئلة الصعبة التي عقدت الامتحان.



ولكن كان هناك اتفاق حول سهولة امتحان الجغرافيا وأن الأسئلة بسيطة ويستطيع الطالب تحت المتوسط إحراز درجاتها بسهولة.



هذا ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان الثاني لمادة الاقتصاد والإحصاء، والبالغ عددهم ٤٨ ألف طالب ب 140 لجنة امتحانية في الإسكندرية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.