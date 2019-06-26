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محافظات

سعادة بين طلاب الثانوية بسوهاج بسبب "الجغرافيا"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:45 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
سوهاج محمود عبد العال
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سادت حالة من الفرحة والسرور بين طلاب الصف الثالث الثانوي العام بسوهاج، بعد الانتهاء من امتحان الجغرافيا اليوم الأربعاء، للشعبة الأدبية التي أعرب طلابها عن سهولة الامتحان وان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وانتهى طلاب الثانوية العامة في الأيام الماضية من امتحانات "اللغة العربية – التربية الدينية – اقتصاد – إحصاء - الإنجليزي – الاستاتيكا – الأحياء – الديناميكا – الفلسفة والمنطق" - الفيزياء - التاريخ

يذكر أن 21 ألف و839 طالب وطالبة يؤدون الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، اليوم الإثنين والطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى وتم تجهيز الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم.

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