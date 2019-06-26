توكل كرمان ليست الأولى.. قصة ثلاثة أشخاص حصلوا على "نوبل" رغم شرورهم



اخترع الفريد نوبل، الديناميت؛ لاستخدامه في حفر المناجم التي تخدم البشرية، إلا أن البشر سرعان ما حولوا الأمر إلى خراب وتدمير، عبر استخدامه في الحروب والإيذاء، ليضع بعد ذلك جائزة باسمه "نوبل" لمكافأة من يخدمون البشرية، إلا أن الجائزة حصل عليها بعض دعاة الشر، فلم تقتصر على دعاة الخير فقط، وليس أدّل على ذلك من منحها لتوكل كرمان.



لم تكن توكل كرمان الداعية للخراب في الدول العربية، الأولى من بين الحاصلين على نوبل، بل سبقها شخصيات أثارت غضب الكثير من الأشخاص حول العالم.



"مناحم بيجين"

حصل مناحم بيجين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ما أغضب الرئيس المصري ورفض الذهاب لاستلام الجائزة، وأرسل الدكتور سيد مرعي لتسلم الجائزة نيابة عنه، منح الجائزة لبيجين أغضب الكثير حول العالم خاصة وأن تصرفات بيجين دامية.



"اسحق رابين"

شغل منصب رئيس الوزراء لفترتين الأولى من 1974 إلى 1977، والثانية من 1992 إلى 1995 وهو من أشهر رجال البالماخ المتفرعة من الهاجاناه العسكرية الإسرائيلية.



اندلعت الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، فأصدر رابين تعليماته نصا بـ"تكسير عظام المتظاهرين الفلسطينيين"، وفى 1992، فاز بمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية، ولعب دورا أساسيا في مباحثات "أوسلو"، ولدوره فيها تم منحه جائزة نوبل للسلام عام 1994 مع رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز.



"شيمون بيريز"

حصل بيريز، على جائزة نوبل للسلام، ليتحوّل من موقف الدفاع عن تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، إلى "داعية للسلام"، بل ومتحدث عادة عن الحاجة لقبول تنازلات أمام المطالب الفلسطينية بالحق في الأراضي، فهو الذي قال في إحدى المناسبات: "الفلسطينيون هم أقرب جيراننا. وأرى أنهم يمكن أن يكونوا أقرب أصدقائنا".

