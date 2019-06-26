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مصر

التعليم تنفي ضعف نتيجة العينة العشوائية للتاريخ

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:36 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نفى نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة،خالد عبدالحكم، الأخبار المتداولة عن ضعف نسبة نجاح العينة العشوائية لمادة التاريخ.

وأكد عبدالحكم في تصريحات خاصة، أنه سيتم إعلان النتيجة الصحيحة مساء اليوم.

وكان قد ترددت أنباء عن انخفاض نسبة نجاح العينة العشوائية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، واللجوء إلى درجات الرأفة لرفع نسبة النجاح بحيث يتم السماح برفع درجات الطلاب الحاصلين على 27 درجة لـ30 درجة لنجاح الطلاب، وذلك بسبب صعوبة الامتحان هذا العام.

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