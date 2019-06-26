طلاب الأدبى بالإسكندرية: "الجغرافيا" السهل الممتنع

أنهى طلاب الثانوية العامة شعبة "الأدبي" بالإسكندرية، امتحان مادة "الجغرافيا" وسط حالة من الفرح والسعادة، لسهولة المادة، فيما قال آخرون إن الأسئلة صعبة ولا يستطيع الطالب المتوسط حلها.



قال محمود علي، إن امتحان مادة الجغرافيا جاء على مستوى الطالب المتوسط، وإن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة ومن المنهج.



وقال الطالب علي أحمد، إن الجغرافيا جاءت صعبة إلى حد ما، وإن الأسئلة ليست على مستوي الطالب المتوسط.



ويؤدي حوالي 48 ألف طالب بالإسكندرية امتحاناتهم فى 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وكان قد أعلن مصطفى العجمي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية قد استعدت لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي بدأ السبت، الموافق 8 من يونيو، من خلال 9 غرف عمليات، منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية، والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.