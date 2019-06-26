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محافظات

11 ألف طالب أدوا امتحاني الكيمياء والجغرافيا بدمياط

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:34 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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تابع السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم الأربعاء، بـ32 لجنة امتحان على مستوى المحافظة.

وصرح "السيد أحمد سويلم"، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه أدى طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد 6 ألف و889 طالبًا وطالبة.

بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 4 آلاف و103 طلاب وطالبات.

وأعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أن العملية الامتحانية سارت بانتظام وانضباط ولم تتلق أي شكاوى خلال الامتحانات.

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