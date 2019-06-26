نقل 4 طالبات بالثانوية العامة بأسوان إلى المستشفى بعد الامتحان

أصيبت 4 طالبات بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة كيما بأسوان، بهبوط بعد خروجهن من لجان الامتحان، بسبب ارتفاع حرارة الجو.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض 4 طالبات بمدرسة كيما الثانوية بأسوان، لحالة هبوط بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس، وجرى نقلهن إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقي العلاج اللازم.



ويؤدى امتحانات الثانوية العامة، 7640 طالبا وطالبة بمحافظة أسوان، حيث أنه جرى توزيعهم على 27 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو المقبل.



واللجان موزعة كالتالى: 7 بمركز أسوان، ولجنتان بمركز دراو، و5 لجان بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى 4 لجان بمركز نصر النوبة، و9 لجان بمركز إدفو.





