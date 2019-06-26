استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

قرر هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى، المقام حاليا لخوض مباريات أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



جاء ذلك الأمر بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

