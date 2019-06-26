"القوى العاملة" تعلن 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو الجاري، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.



ووافقت الوزارة على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.



وأشارت الوزارة، إلى أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.