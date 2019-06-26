"سيمنس" تبحث التعاون مع البحرين في "السيارات الكهربائية"

بحث الرئيس التنفيذي لمؤسسة كهرباء ومياه البحرين - نواف بن إبراهيم خليفة -مع وفد من الشركة الألمانية سيمنس والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، التعاون في إنشاء قطاع السيارات الكهربائية في البحرين.



ويهدف المشروع المصمم بالتعاون مع شركة سيمس، بشكل أساسي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البحرين وفواتير الطاقة الوطنية، وفقًا للاتجاهات الدولية، إلى جانب ذلك، ناقش الحضور الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه شركات خدمات الطاقة في دعم قطاع الطاقة الوطني في البحرين تحت إشراف EWA.



واقترح المركز الإقليمي للطاقة مشروعًا جديدًا بالتعاون مع EWA يعتمد بشكل أساسي على تهيئة الظروف التمكينية التي تتيح انتشار واسع النطاق وزيادة قدرتها التنافسية مقابل وسائل النقل التقليدية، يتضمن تطوير دراسة تقنية واقتصادية مفصلة، تدعو إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة الوطنيين.



واستعرضت لمؤسسة كهرباء ومياه البحرين الدور الذي يمكن أن تلعبه EWA في تطوير وتمكين شركات خدمات الطاقة لدفع مشاريع وبرامج كفاءة الطاقة إلى الأمام على نطاق وطني. سيؤدي ذلك إلى تطوير جودة الخدمات المتاحة في سوق المملكة.