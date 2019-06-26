تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على أمين عهدة بمجمع استهلاكى، وبحوزته 3228 عبوة شاي وعسل منتهية الصلاحية بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.



كان قد ضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، أمين عهدة إحدى المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته وتجميعه 3228 عبوة من السلع الغذائية (عصائر- شاى- عسل أبيض- عسل أسود)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات فى شهرى أغسطس 2018، مايو 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.



ويكثف قطاع التجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين فى المحلات التجارية الكبرى، وكذلك محلات تجار التجزئة، كما يتم التنسيق مع الطب البيطرى من أجل أيضا التأكد من جودة اللحوم المطروحة في الأسواق، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.