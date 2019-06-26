مشروع قانون بالكونجرس يمنع إردوغان عن التنقيب في غاز "المتوسط"

أكد "المونيتور" أن الكونجرس يدرس مشروع قانون لتهميش تركيا وإبعادها عن تنقيب الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل القبرصية.



تابع الموقع الأمريكي: مجلس الشيوخ تقدم بمشروع قانون يبعد تركيا عن التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، ما يضيف فصلا جديد في النزاع بين واشنطن وأنقرة ويزيده صعوبة.



أضاف: المشروع الأمريكي هدفه تعزيز قانون الأمن والشراكة في منطقة شرق المتوسط، ويأتي بعد أيام قليلة من إرسال تركيا سفينة حفر ثانية للبحث عن الغاز قبالة السواحل القبرصية.



قدم السيناتور "بوب مينينديز" أكبر الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بالكوجرس المشروع منذ إبريل الماضي، وقبل وقت قصير من رحلة لآثينا لتفقد الأوضاع، وانتقد تركيا وألقى اللوم عليها في إثار المشكلات بالمنطقة.



وأوضح الموقع، أن مشروع القانون يطالب برفع حظر توريد الأسلحة لقبرص المستمر منذ عقود وتعميق التعاون معها في مجال الطاقة، حيث تهدد المطالبات البحرية التي تفعلها أنقرة باستقرار منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز.



التحديات والعراقيل التي تفرضها تركيا تمتد إلى أقرب جيرانها، وما تفعله غير مقبول، فقبرص تتمتع بكامل حقها في التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، ويجب أن تكون الولايات المتحدة داعما لها.



وأكد الموقع أن تركيا تعتمد في احتلالها لشمال قبرص على تأكيد حقوقها في التنقيب عن الغاز وخصوصًا في المنطقة المتنازع عليها.



دون ذكر تركيا بالاسم يطالب التشريع الجديد، تقدير تقرير للكونجرس حول التدخلات التي تعيق الجهود القبرصية للتنقيب عن الغاز في منطقتها الاقتصادية الخالصة والتوغلات في المجال الجوي اليوناني.



يتضمن المشروع حظر بيع مقاتلات "إف 35" لتركيا إذا أصرت على إتمام صفقة "إس 400" الروسية.



ووفر المشروع مساعدات أمنية لقبرص تقدر بـ 2 مليون دولار، و5 مليون دولار للسونان مقابل السماح للإدارة الأمريكية بالدخول في اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة.

