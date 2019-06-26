مدرب منتخب تنزانيا: تعلمنا الكثير من مباراة السنغال بأمم إفريقيا

أكد ايمانويل إيمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أنه طوى صفحة الخسارة من السنغال في المباراة الأولى لفريقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مضيفًا: "راجعنا الأخطاء التي وقعنا فيها ولدينا مباراة مهمة مع كينيا، ونسعى للفوز والصعود للدور الثاني".



وقال أيمونيكي- خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراته ضد كينيا - "إن المباراة قوية جدًا.. ولا يجب أن يتم خداعنا ولديهم أفضل اللاعبين، وتعلمنا من درس السنغال، وهناك لحظة تمر باكتساب الخبرة، ولقد لعبنا جيدًا ونافسنا فريقًا به لاعبون على أعلى مستوى".



وشدد على أنهم قادرون على تقليل أخطائهم لتحقيق نتائج جيدة ضد كينيا، مضيفًا: "فخور بوجودى في مصر ولعبت هنا من قبل، وشرف لي أن أتواجد في أمم إفريقيا، أما اللاعبون فقد آمنوا بحلمهم ونحاول التطوير من أنفسنا ونحن في وضع يسمح لنا بالتنافس مع باقي الفرق".



وتابع قائلًا: "نحن نتمنى أن نستفيد من مشاركة ٢٤ منتخبًا ونحصل على خبرات كافية، وسنتمكن من التعامل مع الوضع عندما نملك الكرة وعندما نفقدها"، مشيرًا إلى أن هدف فريقه عدم الخسارة من كينيا، وأن يكتسب اللاعبون الثقة في أنفسهم.



من جانبه، أكد حميد ماو، قائد منتخب تنزانيا، أن مباراة منتخب بلاده ضد كينيا لن تكون سهلة، مضيفا: "سنبذل ما في وسعنا لنحقق نتائج مرضية ونعلم منتخب كينيا جيدا".



وقال ماو: "نحن نؤمن بإمكانياتنا وإذا لعبنا بشكل جماعي يمكننا أن نفعل شىء جيد"، مشددًا على أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة مرضية غدًا والاستمرار في المنافسة على الصعود إلى الدور الثاني.